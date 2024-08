Was ChatGPT über Staßfurt jetzt mehr weiß, wie spektakulär die Motorrad-Weltreise der Brychs weitergegangen ist, warum Calbe jetzt auf eine große Rutsche hoffen darf: Im Ticker von Mittwoch, 21. August 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

8.44 Uhr: Das Historische Erntefest in Strenzfeld beginnt am Samstag, 24. August, ab 10 Uhr mit dem traditionellen Erntekorso, der die Entwicklung der Landwirtschaft darstellt. Neben Musik und Tanz auf der Bühne gibt es zahlreiche Höhepunkte rund um die Landwirtschaft. Traktoren und Schlepper aus den 20er Jahren werden vorgeführt.

Auch Musik gibt es beim Erntefest in Strenzfeld. (Archivfoto: Engelbert Pülicher)

Eine bunte Vielfalt regionaler Produkte hält der große Bauernmarkt bereit. Rinder, Schafe und Alpakas sind hautnah zu erleben. Der Eintritt beträgt 8 Euro und ist für Kinder bis 10 Jahre frei. Besucher mit Behinderung zahlen 4 Euro.

Feier auf der Bodebrücke: KVG leitet um

8.02 Uhr: Wegen einer Veranstaltung kann die Bodebrücke Lehrter Straße in Staßfurt lau Mitteilung der KVG am kommenden Samstag, 24. August, in der Zeit von 9 bis 14 Uhr nicht mit Linienbussen befahren werden. Grund dafür ist das Brückenpicknick aus Anlass des zehnjährigen Bestehens der Bodebrücke.

Weil die Buslinien 150, 151 und 153 umgeleitet werden, können die Haltestellen Postamt und Marktstraße nicht bedient werden. Die Fahrgäste werden gebeten, ersatzweise die Haltestellen Bahnhof, Hamsterstraße oder Wasserstraße zu nutzen.

Königsangeln in Nienburg

7.14 Uhr: Der Nienburger Anglerverein veranstaltet am Sonnabend, 24. August, sein Königsangeln. Los geht es um 6 Uhr am Anglerheim. Ab 17 Uhr beginnt das interne Vereinsfest für Mitglieder – mit frischem Räucherfisch und der Ehrung des Anglerkönigs.

Am Sonntag findet ab 9 Uhr der Dartpokal mit Frühschoppen statt. Dazu sind Vereinsmitglieder mit ihren Partnern und Sponsoren geladen.

Straßenmusik und Trommlerfest

6.42 Uhr: Am letzten Augustwochenende findet im Kunstquartier Grauer Hof wieder das beliebte Straßenmusik- und Trommlerfest statt. Bereits zum 30. Mal sorgen dann Musiker für ausgelassene Stimmung und tanzbare Sounds.

Los geht es am Freitag, 30. August, mit der Trommlernacht. Am Folgetag, Sonnabend, 31. August, findet dann im Grauen Hof von 14 bis 18 Uhr das Straszenmusikcafé zum Trommlerfest statt. Und am Sonnabend, 31. August, lädt der Graue Hof zu legendären Trommlernacht ein. Diese beginnt 20 Uhr.

Was hat ChatGPT über Staßfurt gelernt?

6.21 Uhr: Eine zweite Chance ist eine faire Sache: Nach Aschersleben hat nun auch Staßfurt ChatGPT einen weiteren Versuch gegönnt.

Der Schiefe Turm von Staßfurt. (Foto: Staßfurter Geschichtsverein)

Was weiß die Künstliche Intelligenz jetzt über die Bodestadt weiß, lesen Sie hier.

Spektakuläre Abenteuer auf dem Bernride

6.14 Uhr: Neues von der Weltreise: Juliane und Christian Brych sind in den vergangenen vier Wochen weiter von Russland nach Kirgisistan gefahren - und eine ganze Menge erlebt.

Im Pamir-Hochgebirge überquerten Juliane und Christian Brych in 4.655 Metern Höhe mit dem Motorrad den Hushang-Pass - der Gipfel ihrer Tour. (Fotos: Juliane Brych)

Warum sie die Fahrt durch das Hochgebirge Pamir als krass empfinden, erzählen sie hier.

Eine große Rutsche für Calbe?

Kommt nächstes Jahr die große Rutsche für das Hegerbad? Calbes Stadträte stimmen im Finanzausschuss für eine wichtige Investition im Freibad.

Nicht nur klein: Das Freibad in Calbe soll bald eine große Rutsche bekommen. (Foto: Thomas Höfs)

Und siehe da: Ganz plötzlich gibt es sogar Hoffnung auf eine Förderung für das seit Jahren offene Projekt.