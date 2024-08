Hans-Jürgen Korn (links), André Kanemeier (rechts) und Marcel Fronecke (Mitte) überreichen die „Welsleber Kiste“ an Lisa Bosse und David Frohberg von der Salzlandsparkasse.

Biere. - In der vergangenen Woche konnte der Sportverein vier dringend benötigte Kleinfeldtore in Empfang nehmen. Diese Anschaffung war dank der großzügigen Förderung der Salzlandsparkasse durch ihre PS-Lotterie mit 3.009,80 Euro sowie der Lotteriefördermittel von Lotto Sachsen-Anhalt in Höhe von 2.100 Euro möglich.