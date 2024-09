Ein Fischsterben schockt nicht nur Angler in Staßfurt und Löderburg, in Schönebeck sammelt ein Verein für den nächsten Hilfstransport nach Lettland, die Eheleute Brych kommen auf ihrer Motorrad-Weltreise in Asien in Sachen Abenteuer weiter voran: Im Ticker von Mittwoch, 18. September 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

7.13 Uhr: Die Tourist-Information Aschersleben in der Hecknerstraße bleibt heute sowie am Wochenende, 21. und 22. September, geschlossen. Darüber informiert die Aschersleber Kulturanstalt.

Als Grund werden „organisatorische Gründe“ genannt. Infomaterial und Auskünfte soll es vertretungsweise im Städtischen Museum am Markt geben.

Mit dem Nachtwächter durch Aschersleben

6.44 Uhr: Noch nichts vor am Brückentag? Ein laut Aschersleber Kulturanstalt besonders stimmungsvoller Streifzug durch die älteste Stadt Sachsen-Anhalts steht am Freitag, 4. Oktober, auf dem Programm.

Ab 18 Uhr geht es mit dem Nachtwächter im Schein seiner Laterne, mit dem traditionellen Nachtwächterlied auf den Lippen und jeder Menge Geschichten gemeinsam durch die Straßen und Gassen der Einestadt.

Karten gibt es in der Tourist-Information Aschersleben, Hecknerstraße 6, unter der Telefonnummer 03473/84 09 440 oder per Mail an info@aschersleben-tourismus.de.

Der nächste Hilfstransport für Lettland

6.28 Uhr: Der Schönebecker Verein „Lettlandhilfe“ sammelt Spenden für eine Schule in Lettland. Anfang Oktober soll der Hilfstransport ins Baltikum aufbrechen.

Ein Bild davon, wie im vergangenen Jahr der LKW mit Spenden beladen wird. Auch derzeit sammelt der Verein wieder Spenden für die Menschen in Lettland. (Foto: Lettlandhilfe)

Wie geholfen werden kann und wann der nächste Hilfstransport startet, erfahren Sie hier.

Unterwegs ins Himalaya: Zwischenstopp in Pakistan

6.16 Uhr: Juliane und Christian Brych sind immer noch auf Weltreise in Richtung Himalaya - seit Ende Mai. Jetzt erzählen sie mal wieder ihre Geschichte der vergangenen Wochen.

Auf dem 4.173 Meter hohen Barbusar-Pass im Norden Pakistans war Christian Brych mit seiner „Bommel“ ein beliebtes Fotomotiv für einheimische Biker-Kollegen. (Fotos: Brych)

Warum die Übernachtung in einer Jurte unbequemer als gedacht war, was die Bernburger in Kirgistan schockiert und was sie in China geärgert hat, erfahren Sie hier.

Woher kommt das Fischsterben in Staßfurt und Löderburg?

5.58 Uhr: Es stinkt am milchig-grünen Stadtsee mitten in Staßfurt. Besonders dramatisch sind Angelgewässer um Löderburg betroffen: Ein massives Fischsterben hat dort stattgefunden.

Unzählige verendete Fische sind am Staßfurter Stadtsee und an Löderburger Angelgewässern zu beklagen. (Fotos: Falk Rockmann)

An den Ufern schaukeln Fischkadaver an der Wasseroberfläche. Kleine, aber auch größere – vielleicht 20 Zentimeter lang. Heute werden die Kadaver an Land geholt.