SLK live: Der Newsblog Das ist der Mittwoch im Salzlandkreis

Auch in Staßfurt warten Fahrschüler lange auf ihre Prüfung, in Bernburg grüßt ein Mann unter Drogen Polizisten plötzlich zweimal mit „Heil Hitler“, in Schönebeck zog das Museum in den 1920er Jahren sogar neidische Blicke aus Magdeburg auf sich: Im Ticker von Mittwoch, 2. Oktober 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.