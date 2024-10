Das heraldische Schild der Barbyer Grafen findet man im Merseburger Domkapitel am Schloss und dem berühmten „Fürstenzug“ in Dresden.

Was sich hinter dem Wappen des Barbyer Grafen verbirgt

Barby/Merseburg. - Ein Wappen der Grafen von Barby findet man an ganz prominenter Stelle in Nachbarschaft der Grafen von Mansfeld und der Herzöge von Sachsen im Kapitelsaal des Merseburger Schlosses am Dom. Wie aber kommt die kleine Reichsgrafschaft im Elbe-Saale-Winkel zu dieser Ehre?