Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Freitag, 8. März 2024.

Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Montag, 11. März 2024:

Das ist neu am Montag:

7.13 Uhr: Männerfreie Zone war in diesem Jahr zum Internationalen Frauentag zunächst auch wieder in der Alten Hobelei in Aschersleben - bei der großen Frauentagsparty mit DJ und Strip-Einlage. Die Karten waren heiß begehrt und die Veranstaltung restlos ausverkauft.

Männerfreie Zone war zunächst außer am DJ-Pult bei der Frauentagsparty in der Alten Hobelei. (Foto: Frank Gehrmann)

Traditionell bleiben die Frauen in den ersten Stunden unter sich und erst zu später Stunde ist dann auch wieder die Männerwelt im Partytempel zugelassen.

Beratung zum SED-Unrecht in Bernburg

6.46 Uhr: Der nächste Beratungstermin zu SED-Unrecht findet in Bernburg in der Caritas-Beratungsstelle, Theaterstraße 5, statt. Dort wird am Mittwoch, 13. März, von 11 bis 17 Uhr ein Experte vor Ort sein, der Betroffenen helfen und Ratschläge geben kann. Da diese Beratung in Einzelgesprächen erfolgt, ist allerdings eine vorherige Anmeldung erforderlich.

Für die Anmeldungen für diesen Beratungstermin gelten die entsprechenden Bürozeiten der Beratungsstelle. Eine Anmeldung ist unter Telefon 03471/370079 oder E-Mail (Michael Müller michael.mueller@caritas-rvmd.de ) erforderlich.

Was bedeutet die Schrader-Insolvenz für Schönebeck?

6.13 Uhr: Das Magdeburger Immobilienunternehmen Schrader Haus geht in die Insolvenz. Weitergehen soll es dennoch: Man werde zukünftig ausschließlich auf Vermarktung und Entwicklung eigener Grundstücke setzen, heißt es in einer Mitteilung.

Wie sieht die Zukunft der Fläche Am Schillergarten aus? (Foto: Stefan Demps)

Was das für Schönebeck bedeutet, wo das Unternehmen Flächen zum Beispiel Am Schillergarten hat, lesen Sie hier.

Ein Verband für die Museen sitzt in Bernburg

6.03 Uhr: Ob das Museum Schloss Bernburg, das Kunstmuseum Moritzburg in Halle, das Friedensfahrtmuseum in Kleinmühlingen oder das Museum Synagoge Gröbzig − sie alle haben eines gemeinsam: Sie sind Mitglied im Museumsverband Sachsen-Anhalt.

Luisa Töpel ist Geschäftsführerin des Museumsverbandes Sachsen-Anhalt. Dr. Roland Wiermann ist Referent und ihr Stellvertreter. (Foto: Museumsverband Sachsen-Anhalt)

Luisa Töpel und Dr. Roland Wiermann arbeiten für diesen Museumsverband Sachsen-Anhalt mit Sitz in Bernburg. Was genau ihre Aufgabe ist, lesen Sie hier.

Zugaben vom Männerballett in Güsten

5.53 Uhr: Eine Frauentagsparty wie sie im Buche steht, ließ den großen Saal vom Hotel Stadt Güsten beben.

Stimmung bei der Frauentagsparty in Güsten machten auch die Männer (Foto: Falk Rockmann)

Gleich vier Zugaben musste das Männerballett der einheimischen Germania-Sänger zu Michael Sembellos 80-er-Jahre-Hit „Maniac“ geben. Der Saal tobte, die Männer tanzten für die Feiernden einfach weiter.