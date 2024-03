Groß Rosenburg. - „Es ist unübersehbar: Bei uns tut sich was! Das kann man auf dem Platz am NP-Markt sehen“, frohlockt Rosenburgs Ortsbürgermeister Michael Pietschker. Der Grund für diese offenkundige Zufriedenheit ist der Aufbau eines neuen Vereinshauses des Rosenburger Carnevals- und Kulturvereins (RCV). Pietschker, der in Doppelfunktion dessen Vorsitzender ist, spricht gerne vom Dorfgemeinschaftshaus, weil das Objekt im Herzen des Dorfes auch von Vereinsfremden genutzt wird.

„Das Haus war, ist und bleibt Eigentum der Gemeinde. Der RCV ist seit 1996 Nutzer und trägt seitdem auch die Betriebskosten“, erklärt Michael Pietschker. Die Kosten für Wasser, Abwasser, Strom und Wärme werden vom Verein getragen, die erstmal erwirtschaftet werden müssen. „Im Übrigen haben wir auch das gesamte Inventar finanziert“, so der Ortschef. Das Haus wurde bisher und könne natürlich auch zukünftig von jedem Anderen gegen eine Gebühr genutzt werden. „Einer muss aber den Hut aufhaben. Dies war und wird hoffentlich auch in Zukunft wieder der RCV sein. Wir freuen uns natürlich, dass nun endlich wieder was Schönes für unseren Ort geschaffen wird, dass zudem noch über die Hochwasserschadensbeseitigung finanziert wird“, unterstreicht Michael Pietschker.

Abriss ist erledigt

In diesem Bereich von Groß Rosenburg stand das Wasser im Juni 2013 bis an die Gebäudekante. Der wochenlang erhöhte Wasserstand führte jedoch dazu, dass ein Teil des Vereinshauses feucht wurde. Die Sanierung hätte in keinem Verhältnis zu einem Neubau gestanden. Und so kommt es, dass der Mitte der 1970er Jahre errichtete Anbau abgerissen und neu aufgebaut wird.

Dort befand sich ab Mitte der 1970er Jahre die Küche der Thomas Müntzer-Schule. Nebenan im Saal fand die Schulspeisung statt. Man hatte damals sogar einen Aufzug von der Parterre-Küche in den ersten Stock installiert, damit das Essen nicht getragen werden musste. Mit Gründung des Rosenburger Carnevals- und Kulturvereins 1991 änderte sich das, weil der ein Domizil brauchte.

Das Haupthaus bleibt stehen, hier wird der Fußboden saniert, der sich absenkte. Auch das Asbestdach muss entfernt und dann neu gedeckt werden. Ebenso wird der alte Schulküchenschornstein abgerissen.

Der Anbau wird durch einen Neubau ersetzt. Insgesamt werden an dieser Stelle rund 1.4 Millionen Euro verbaut.