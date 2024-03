Die Vorstandsvorsitzende des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR), Prof. Dr. Anke Kaysser-Pyzalla, mit dem Leiter des Drohnentestzentrums Daniel Sülberg vor dem Tower in Cochstedt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Hecklingen/Cochstedt. - Der Lufthansa-Streik hatte für den Verkehrsflughafen Cochstedt etwas Gutes. Denn dadurch starteten die Handballer des SC Magdeburg am Donnerstag einmal mehr von dort aus zu ihrem Spiel bei Telekom Veszprém mit einer Maschine vom Typ Dornier 328-100 nach Ungarn, mit Erfolg. Denn die grün-roten Handballer konnten ihren Einzug in das Viertelfinale der Champions League perfekt machen, in dem sie das „Endspiel“ um die Runde der letzten Acht mit 30:28 (14:14) gewannen.