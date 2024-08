Erstmals Hobby-Horsing bei den Reitertagen in Gnadau, ein ausgebranntes Auto, das in Schönebeck seit zwei Monaten in der Gegend herumsteht, immer noch Ärger um Schlaglöcher in Aschersleben: Im Ticker von Montag, 5. August 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Das ist neu am Montag:

15.29 Uhr: Am frühen Montagmorgen wurde der Polizei ein Brand auf einem Firmengelände an der Pömmelter Straße in Schönebeck gemeldet.

Beim Eintreffen der Polizei war die Feuerwehr bereits beschäftigt und konnte den mit Papier und Pappe befüllten Container rechtzeitig löschen. Ein Übergreifen auf weitere Container und ein Fahrzeug konnte so verhindert werden. Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Mit 1,83 Promille aufgefahren

15.02 Uhr: Am Sonntagabend wurde der Polizei ein Auffahrunfall in der Wilhelm-Hellge-Straße in Schönebeck gemeldet. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem Auffahrenden, einem 29-Jährigen, laut Polizei Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest erbrachte einen vorläufigen Wert von 1,83 Promille.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Im Rahmen dessen erfolgte die Entnahme einer Blutprobe zum Zwecke der Beweissicherung. Der Führerschein wurde sichergestellt. Da es sich um einen ausländischen Führerschein handelt und der Fahrzeugnutzer bereits längere Zeit in Deutschland wohnt, ist dieser Führerschein wegen der fehlenden Umschreibung nicht mehr gültig. Das Ermittlungsverfahren wird somit auch wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis geführt.

Mit dem Rad zum Wasserturm und in die Saale

14.33 Uhr: Die mittlerweile 80. Fritz-Eugen-Tour findet in diesem Jahr am kommenden Sonntag, 11. August, statt. Los geht es um 9.30 Uhr am Saalplatz in Bernburg. Die Fahrt steht unter dem Motto „Sieben-Flüsse-Tour“. So geht es laut Veranstalter auf eine Runde von 65 Kilometern um die Kreisstadt herum.

An allen Gewässern soll es einen kurzen Zwischenstopp geben, bei dem die Radler Wissenswertes zum Fluss oder Bach erfahren können. Längere Pausen sind nicht geplant. Mit einer Ausnahme: Am Wasserturm Nienburg empfängt der Wasserturmverein die Besucher und informiert über das Bauwerk und die Ziele des Vereins. Gegen Ende der Tour besteht die Möglichkeit, in der Saale zu schwimmen.

Die DLRG kümmert sich laut Veranstalter um die Sicherheit der Schwimmer. Die Tour richtet sich an trainierte Freizeitradler, die um die 15 Kilometer pro Stunde fahren können. Tourenleiter ist Uwe Schlegel, erreichbar unter Telefon: 03471/62 35 94 oder per E-Mail an usbbg@web.de. Die Teilnahme kostet drei Euro pro Person. Gefahren wird bei jedem Wetter.

Auf dem Steckenpferd über den Mini-Parcours

14.06 Uhr: Das war neu bei den Reitertagen von Gnadau, die am vergangenen Wochenende über den Rasen gingen: Für die Disziplinen Hobby-Horsing und Horsing-Stilspringen wurde extra ein maßstabsgerechter Mini-Parcours mit Hindernissen aufgebaut, die sich der Reit- und Fahrverein angeschafft hatte.

Hobby-Horsing mit Steckenpferd gab es erstmals bei den Reitertagen in Gnadau. (Foto: Thomas Linßner)

Ausnahmslos Mädchen gingen mit ihren Steckenpferden an den Start. Es war eine erstmalig durchgeführte Sportart mit Gymnastikelementen, bei der Bewegungsabläufe ähnlich derer beim Spring- oder Dressurreiten im Parcours nachgestellt wurden, ohne dass echte Pferde zum Einsatz kamen. Stattdessen benutzen die Teilnehmerinnen überwiegend selbstgefertigte Steckenpferde, die einen Namen haben mussten.

Kampfrichter Jürgen Schnelle bewertete solche Dinge wie Körperspannung oder den „Galoppwechsel in der Hufschlagfigur“, was benotet wurde. „Wir haben uns mit dem Hobby-Horsing anfangs schwer getan“, gestand Vereinsvorsitzender Wolfgang Schoenebaum. Zu Beginn habe man diese Sportart noch belächelt. Aber das Interesse der Teilnehmerinnen sei steigend. Der Ursprung des Hobby-Horsings liegt in Finnland. (tli)

In Calbe riecht es noch nach Brand

13.28 Uhr: Auch Tage danach dürfte es, je nach Windrichtung, noch verbrannt riechen in Calbe. Die Ursache dafür ist ein Brand zwischen Calbe und Bördeland. Vor dem Wochenende war hier ein Strohdiemen in Brand geraten. Die Feuerwehr Calbe geht dabei von Brandstiftung aus, wie Stadtwehrleiter Lars Roschkowski berichtet.

Immer noch riechbar ist der Brand für einigen Tagen zwischen Calbe und Bördeland. (Foto: Thomas Höfs)

Denn der 50 mal 8 Meter große Strohdiemen habe lichterloh gebrannt, als die Feuerwehr vor Ort eintraf. Stundenlang waren die Feuerwehrleute zusammen mit Landwirten im Einsatz, um das brennende Stroh von der kleinen Baumgruppe zu entfernen. Die Flammen hatten bereits auf die Sträucher übergegriffen, so der Stadtwehrleiter. Mit Technik vom Bauhof der Stadt und von Agrarunternehmen seien die brennenden Strohballen weiter auf den Acker geschoben worden. Hier brannten sie in den vergangenen Tagen ab.

Für alle sei dies die beste Lösung, so der Feuerwehrmann. Sonst könne die Feuerwehr einen Strohbrand nur mit sehr großem Aufwand löschen. Außerdem ließe sich angebranntes Stroh für nichts mehr verwenden. Während des kontrollierten Abbrennens gab es eine Brandwache vor Ort auf dem Acker. (thf)

Klanghäppchen sind zurück aus der Sommerpause

13.09 Uhr: Zu den ersten Klanghäppchen nach der Sommerpause lädt der Förderverein der Kreismusikschule Bernburg am kommenden Mittwoch, 7. August, auf den Hof der Musikschule ein.

Gleich zwei Acts wollen mit dem facettenreichen Einsatz und Spiel ihrer Stimmen das Publikum verzaubern: Das fünfköpfige Vokalensemble „Solmi“ bringt eigene Arrangements von Pop (Linkin Park, Prinzen) bis Musical (Vaiana), aber auch eigens komponierte Lieder zu Gehör. Die gebürtige Bernburgerin Laura Folkers (Laura Karls) bringt nach ihrem Pop- und Weltmusik Studium in Rostock nun auch ihr Solo-Programm auf die Bühne.

Mit ihren selbst geschriebenen Liedern und Texten erzählt die Sängerin lebendige Geschichten begleitet von ihrer Akustik-Gitarre. Beginn ist um 19.30 Uhr. Anschließend können die Gäste den Abend bei einem Getränk und Würstchen vom Grill ausklingen lassen.

Nächste Führung durch Schönebecks Friedwald

12.37 Uhr: Wer den Friedwald Schönebeck kennenlernen möchte, hat dazu am Sonnabend, 10. August, um 14 Uhr bei einer kostenlosen Waldführung wieder die Gelegenheit. Erfahrene Försterinnen und Förster erklären beim gemeinsamen Spaziergang die Idee der Bestattung in der Natur. Die Führung dauert etwa eine Stunde.

Treffpunkt ist die Infotafel am Friedwald-Parkplatz. Weitere Termine und Anmeldung online unter www.friedwald.de/schoenebeck oder telefonisch unter (06155) 848-100. Alternativ können auch individuelle Termine vereinbart werden.

Offener Garten bei Familie Krämer in Aschersleben

12.08 Uhr: Unter den Teilnehmern beim Tag der offenen Gärten am vergangenen Wochenende war auch die Familie Krämer in Aschersleben.

Blickfang im riesigen Garten in der Finkenlust ist ein großer Teich. Es gibt auch ein Aquarium am Wegesrand und einen anders Bassin. (Foto: Detlef Anders)

Womit das Refugium der Eheleute bei den Besuchern punkten konnte, erfahren Sie hier.

Asphalt für die Steinstraße kommt bald

11.36 Uhr: Beim Ausbau der oberen Steinstraße in Bernburg gibt es bisher keine Verzögerungen. In gut zwei Wochen soll der Asphalt kommen.

Die obere Steinstraße bleibt noch bis zum Monatsende gesperrt. Ab September soll dann die Instandsetzung der Gehwege folgen. (Foto: Engelbert Pülicher)

Welche Arbeiten jetzt noch erledigt werden müssen, erfahren Sie hier.

Was wird aus dem Autowrack in Schönebeck

11.03 Uhr: Seit rund zwei Monaten steht ein ausgebranntes Autowrack an Garbsener Straße in Schönebeck. Vergessen wurde das Wrack nicht, versichert die WBG Schönebeck.

Seit rund zwei Monaten steht dieses Wrack eines ausgebrannten Kleinwagens auf einem Stellplatz an der Garbsener Straße. (Foto: Paul Schulz)

Wann das ausgebrannte Auto in der Garbsener Straße entfernt wird? Mehr dazu lesen Sie hier.

Weiter Ärger wegen Schlaglöchern

10.31 Uhr: Warten auf Besserung: Ein Anwohner der Ascherslebener Schmidtmannstraße klagt weiter über ein Schlagloch.

Bereits Anfang Juni hatten einige Ascherslebener über Schlaglöcher auf den Straßen der Stadt geklagt. Warum an der Schmidtmannstraße weiter auf Besserung, lesen Sie hier.

„Seniorendisco“ im VS-Treff

9.53 Uhr: Die Volkssolidarität lädt alle Mitglieder und Interessierten am nächsten Montag, 12. August, von 17 bis 21 Uhr zur „Seniorendisco“ in den „VS-Treff“ in Schönebeck, Krausestraße 37, ein. Musikalisch umrahmt wird das Fest von DJ „Erwin“ mit Musik zum Schunkeln, Mitsingen und Tanzen.

Um alles entsprechend vorbereiten zu können, bittet die Volkssolidarität um Anmeldung, Telefon (03928) 72 79 50.

Wie die 1a der Goethe-Grundschule in Bernburg ankommt

9.21 Uhr: Hunderte Kinder sind es auch rund um Bernburg, die ab heute erstmals die Schule besuchen - und am Samstag Einschulung feierten.

Eine kurze Schnupperstunde im Klassenraum gab es für die Erstklässler der Goethe-Schule am Einschulungstag. Das Melden klappte schon gut. (Foto: Torsten Adam)

Wie die künftige Klasse 1a der Goethe-Grundschule dort angekommen ist, lesen Sie hier.

60 Abc-Schützen am Pfeilergraben

8.54 Uhr: Auch in den Ascherslebener Grundschulen haben am Wochenende viele Kinder mit ihren Familien die Einschulung gefeiert.

Über 60 Kinder wurden in der Grundschule Pfeilergraben in Aschersleben in drei Klassen eingeschult. (Foto: Detlef Anders)

Allein an der Grundschule Pfeilergraben beginnt für mehr als 60 Erstklässler ein neuer Lebensabschnitt. Wie sie das am Wochenende erlebt haben, lesen Sie hier.

Nach Ferien: Lesestube Plötzky ist wieder auf

8.28 Uhr: Mit dem Ende der Sommerferien hat die Lesestube Plötzky wieder regelmäßig geöffnet. Das teilt der Heimatverein Plötzky Ostelbien mit. Jeden Mittwoch könnten kleine und große Leseratten in der Zeit zwischen 15 Uhr und 17 Uhr in der kleinen Bibliothek im Bürgerhaus Plötzky stöbern und Bücher auch kostenlos ausleihen.

In der Lesestube Plötzky finde man Nachschlagewerke, das ein oder andere Sachbuch, leichte Lektüre und anspruchsvolle Literatur, aber natürlich auch ein Regal mit Kinderbüchern. Wer komme, könne auch gleich einen Blick in die Heimatstube werfen, wirbt der Heimatverein.

Heute Buch- und Puzzletauschbörse

7.56 Uhr: Auch im August veranstaltet die Urania eine Buch- und Puzzletauschbörse, und zwar am heutigen Montag ab 15 Uhr.

Dabei können bereits gelesene Bücher gegen unbekannte Lektüre getauscht werden. Ebenso können Puzzle von 1000, 1500 und 2000 Teilen 1 zu 1 getauscht werden.

Mit 1,34 Promille und defektem Krad gestoppt

7.32 Uhr: Die Polizei hat am Samstag gegen 3.20 Uhr einen 36-Jährigen kontrolliert, der den Beamten auf der Landstraße zwischen Altenburg und Nienburg aufgefallen war, da er sein defektes Kleinkraftrad schob. Weil sie eine Alkoholfahne bei ihm schnupperten, baten sie zum Atemtest. Er erbrachte einen vorläufigen Wert von 1,34 Promille.

Die Ordnungshüter unterrichteten den Mann, dass er bis zu einer richterlichen Entscheidung nicht mehr Kraftfahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr führen darf. Außerdem veranlassten sie die Entnahme einer Blutprobe.

Vier Schwerverletzte bei Hecklingen

7.03 Uhr: Zu einem Frontalzusammenstoß mit vier Schwerverletzten ist es am Freitagabend zwischen Groß Börnecke und Hecklingen im Salzlandkreis gekommen.

Viel zu tun hatten die Rettungskräfte nach dem Unfall am Freitagabend. (Foto: Volker Müller)

Wie die Polizei meldet, ist dabei ein Fünfjähriger so schwer verletzt worden, dass er mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. Alles Weitere dazu lesen Sie hier.

Landrat: Keine etablierten Strukturen zerschlagen

6.39 Uhr: Sind größere Klassen und weniger Schulen ein Mittel gegen den Lehrermangel? Nein, findet der Landrat des Salzlandkreises, Markus Bauer (SPD).

Scharf kritisiert er deshalb entsprechende Pläne des Bildungsministeriums von Ministerin Eva Feußner (CDU). Warum Markus Bauer darin auch eine Gefahr für den Wirtschaftsstandort sieht, lesen Sie hier.

Ein Buch zum Munich Sound

6.23 Uhr: Der Ascherslebener Amanda-Lear-Fan Frank Oßwald hat an einem Buch über die Münchner Musikszene der 70er und 80er mitgeschrieben.

Frank Oßwald hat nicht nur einen der Texte im Buch verfasst, sondern ist dort auch mit Foto vertreten. (Foto: Frank Gehrmann)

Wie er dazu gekommen ist und welche Erinnerungen er an damals hat, erzählt er Ihnen und uns hier.

Ein Tischlermeister und sein Landgut

6.09 Uhr: René Stehning hat die Domäne in Bründel wachgeküsst Der Plötzkauer Tischlermeister hat das verfallene Landgut im benachbarten Bründel gekauft, um hier sein Handwerk zu betreiben.

René Stehning will die jahrelang dem Verfall preisgegebene Domäne in Bründel Schritt für Schritt wieder aufbauen. (Foto: Engelbert Pülicher)

Welche Pläne der 38-jährige Selfmademan mit dem 2,6 Hektar großen Grundstück hat, verraten wir Ihnen hier.

Baugenehmigung für den Bahnhof - mit einem großen Aber

5.56 Uhr: Die Baugenehmigung zur Sanierung und Modernisierung des Schönebecker Bahnhofes liegt nun vor. Jedoch musste das Projekt noch mal überarbeitet werden.

Noch hat die Sanierung des Schönebecker Bahnhofes durch die SWB nicht begonnen. Doch nun liegt die Baugenehmigung vor. (Foto: Paul Schulz)

Die Prüfung der Denkmalschützer habe nämlich ergeben, dass der rund 120 Quadratmeter große Anbau am Bahnhof erhaltenswert ist und somit nicht abgerissen werden darf.