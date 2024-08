Staßfurt. - Das Salzlandtheater Staßfurt geht gestärkt in die neue Spielzeit. Das liegt nicht nur an dem großen Zuspruch des Publikums in der vergangenen Saison, sondern auch am Zuschuss des Salzlandkreises über jeweils 110.000 Euro für die Jahre 2025 und 2026. Das bietet Perspektiven.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.