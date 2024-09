„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Was war eigentlich vor dem Wochenende? Hier finden Sie den Newsblog von Freitag, 30. August 2024.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Sie interessiert unser Rückblick auf die vergangene Woche? Dann lesen Sie im SLK-Newsletter von Samstag, 31. August, wie ein Trabi in Preußlitz zur echten Rennpappe wird.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Montag, 3. September 2024.

Das ist neu am Montag:

6.42 Uhr: Ein Brand in einem leerstehenden Objekt an der Bernburger Löfflerstraße ist der Polizei am Samstagnachmittag gemeldet worden. Ein Reifen war auf bisher unbekannte Art und Weise in Brand geraten.

Die Brandursachenermittlung wurde aufgenommen. Hinweise zur Tat oder zu den vermeintlichen Tätern nimmt die Polizei des Salzlandkreises auch telefonisch unter 03471-3790 entgegen.

Auf Zeit den Bernburger Berg hinauf

6.23 Uhr: Beim 17. Berg-Rad-Zeit-Fahren - und Laufen auf der Wilhelmstraße gehen 215 Teilnehmer an den Start.

Der Magdeburger Gerd Barwinsky (2.v.li.) ist wieder mit einem seiner besonderen Fahrräder am Start. (Foto: Susanne Schlaikier)

Timur Batov ist dabei nicht nur der Schnellste mit dem Rad, er holt auch im Laufen den Sieg. Was es zwischen Berg und Tal sonst noch für Ergebnisse gab, erfahren Sie hier.

Was lässt sich aus der Salzstadt Staßfurt machen?

6.12 Uhr: Die AfD will Staßfurt als Salzstadt attraktiver machen: Das Strandsolbad soll attraktiver, Staßfurt möglicherweise Kurstadt werden.

Der Spruch auf der Rückseite des Staßfurter Salzsäckchens, ein Souvenir vom hiesigen Bergmannsverein. (Foto: Falk Rockmann)

Dem Antrag zu einem Salzstadtkonzept folgt die UBvS ergänzend. Auch die WsGS ist dafür. Was hinter dem Konzept steckt, lesen Sie hier.

Schlimme Nachricht von der B246a

Auf der B246a bei Schönebeck ist es am Wochenende zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Motorradfahrer ums Leben kam.

Die Feuerwehr sicherte den Unfallbereich mit ihren Fahrzeugen ab. Insgesamt waren sieben Fahrzeuge und 36 Einsatzkräfte der Feuerwehr zum Unfall auf der B246a bei Schönebeck ausgerückt. (Foto: Feuerwehr)

Ersten Erkenntnissen nach wurde er von einem Autofahrer gerammt, der eine rote Ampel missachtete.