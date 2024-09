Dreharbeiten in Schönebeck, deren Geschichte fast noch spannender ist als der Polizeiruf selbst, das Salzlandtheater in Staßfurt startet mit Tanz und mehr in die Spielzeit, in Bernburg kämpfen so viele Kinder- und Jugendfeuerwehren wie noch nie um den Sieg: Im Ticker von Montag, 16. September 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Das ist neu am Montag:

7.18 Uhr: Einbruch beim Radiosender in Aschersleben: In den frühen Morgenstunden des Sonnabends wurde über ein aufgehebeltes Fenster in das Gebäude des Senders an der Herrenbreite in Aschersleben eingebrochen.

Entwendet wurden ein Fahrrad sowie ein Gartengerät. Hinweise zur Tat, den möglichen Tätern oder dem Verbleib des Diebesgutes nimmt das Polizeirevier Salzlandkreis unter 03471/37 90 entgegen.

Diebe in Bernburg mit Beute gefasst

6.43 Uhr: In eine Einkaufsfiliale an der Kustrenaer Straße in Bernburg ist am Sonntagmorgen eingebrochen worden. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen der Polizei wurde die Seitenscheibe eingeschlagen.

Die Täter entwendeten verschiedene Produkte und flüchteten. Bei der umgehenden Absuche in dem Bereich konnten beide Täter durch die Polizei gestellt und das Diebesgut sichergestellt werden, berichtet die Polizei.

Tanz und mehr im Salzlandtheater

6.29 Uhr: Das Salzlandtheater in Staßfurt ist in die neue Spielzeit gestartet. Bei der Eröffnung zeigte sich die ganze Bandbreite des anstehenden Programmes.

Das Tanzensemble hatte mehrere Auftritte bei der Spielzeiteröffnung. (Foto: Enrico Joo)

Viele Emotionen wurden gezeigt. Einen Blick zurück auf den Anfang werfen wir für Sie hier.

Ein Schönebecker der eigenen Art

6.17 Uhr: Neulich waren Übertragungswagen und viel Technik in Schönebeck. Der ein oder andere Schönebecker wunderte sich schon.

Für was dieser Raum eine Kulisse ist, war gar nicht so einfach herauszufinden. (Foto: Juliane Schellahn)

Der Grund war am Anfang unbekannt und erste Antworten durchaus unbefriedigend. Trotzdem haben wir nachgehakt und des Rätsels Lösung gefunden. Und die taugt zum Sonntagabend-Krimi, wie wir Ihnen hier verraten.

Junge Feuerwehrleute im Wettbewerb

5.49 Uhr: Beim Kreissportfest der Feuerwehren des Salzlandkreises sind so viele Teilnehmer dabei gewesen wie noch nie. Das sind die Sieger.

Die Jugendfeuer von Bernburg beim Löschangriff Nass. (Foto: Engelbert Pülicher)

Doch nicht die sind eine Nachricht, sondern auch, dass es bei den Titelverteidigern aus Peißen gab es beim Wettbewerb auf dem Gelände der Feuerwehr in Bernburg diesmal eine Panne.