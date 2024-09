In Tschechien, Polen und Österreich entwickelt sich die Lage aufgrund anhaltender Unwetter dramatisch. Auch in Deutschland steigen langsam die Pegelstände. Ein Blick auf Sachsen-Anhalt.

Berlin/dpa/DUR. - Die Hochwasserlage spitzt sich in Teilen Europas weiter zu: In Polen brach ein Staudamm, in Tschechien finden weitere Evakuierungen statt, und in Österreich ist ein Stausee kurz vor dem Überlaufen.

Auch in östlichen Regionen in Deutschland steigen die Pegelstände langsam, aber stetig. In Dresden werden Schutzmaßnahmen für die Altstadt vorbereitet.

Aktuelle Pegelstände von Elbe und Saale

So ist die aktuelle Lage in Sachsen-Anhalt:

15.09.2024: Warnstufe 1 in Dessau-Roßlau: Elbe-Pegel stark gestiegen

Durch heftige Regenfälle im tschechischen Einzugsgebiet der Elbe ist der Wasserstand des Flusses stark angestiegen, was bereits in Dresden zur Ausrufung der Alarmstufe 1 führte.

Auch in Dessau-Roßlau reagierten die Behörden frühzeitig auf die drohende Hochwassergefahr und riefen am Sonntag Warnstufe 1 aus, da der Pegel am Leopoldshafen innerhalb von 24 Stunden um 50 Zentimeter gestiegen ist. Das Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst behält die Lage genau im Blick und entscheidet über weitere notwendige Maßnahmen, um die Situation unter Kontrolle zu halten.

15.09.2024: Elbefähren in Pretzsch, Coswig und Prettin stoppen wegen Hochwasser

Wegen des hohen Pegelstandes der Elbe haben die Fähren in Pretzsch, Coswig und Prettin ihren Betrieb bis auf Weiteres eingestellt, während die Fähre zwischen Elster und Wartenburg weiterhin planmäßig verkehrt.

Die Wiederaufnahme des Fährbetriebs hängt vom weiteren Verlauf der Wasserstände ab.

15.09.2024: Elbe-Pegel steigt: Magdeburg trifft Maßnahmen für Hochwasserschutz

Magdeburg bereitet sich auf ein mögliches Hochwasser vor: Der Pegelstand wird voraussichtlich von aktuell weniger als einem Meter auf bis zu drei Meter steigen, was die Stadt zu erhöhter Wachsamkeit veranlasst.

Magdeburg hat in den letzten Jahren in Hochwasserschutzmaßnahmen wie mobile Wände und Deicherneuerungen investiert, dennoch gibt es noch Schwachstellen, etwa an der Alten Elbe und am Schleinufer.