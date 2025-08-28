weather regenschauer
  4. Jubiläumsjahr: „So viel Geld von Sponsoren zu bekommen, ist vollkommen illusorisch“: Barbyer Bürgermeister zum Fest 800 Jahre Grafschaft

2026 wird in Barby 800 Jahre Grafschaft gefeiert. Was plant die Stadt?

Von Thomas Linßner 28.08.2025, 12:00
Ansichtsexemplare von Gedenkmedaillen wurden im Rathaus gezeigt. Derzeit ist der Bürgermeister auf Achse, um Sponsoren für „echtes Geld“ zu finden.
Thomas Linßner

Barby. - Ohne den aktuellen Einheitsgemeinde-Bürgermeister Jörn Weinert wäre vermutlich kaum jemand auf das Jubiläum gestoßen: Die Grafschaft Barby würde im kommenden Jahr 800 Jahre bestehen, wenn es sie denn noch gäbe. Der promovierte Altgermanist, der sich mit historischen Gegebenheiten bestens auskennt, machte also einen Vorschlag: 2026 wird gefeiert! Und zwar in allen Ortsteilen mehr oder weniger. Je nachdem wie es deren Kraft und organisatorischer Schwung erlaubt.