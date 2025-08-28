Jubiläumsjahr „So viel Geld von Sponsoren zu bekommen, ist vollkommen illusorisch“: Barbyer Bürgermeister zum Fest 800 Jahre Grafschaft
2026 wird in Barby 800 Jahre Grafschaft gefeiert. Was plant die Stadt?
28.08.2025, 12:00
Barby. - Ohne den aktuellen Einheitsgemeinde-Bürgermeister Jörn Weinert wäre vermutlich kaum jemand auf das Jubiläum gestoßen: Die Grafschaft Barby würde im kommenden Jahr 800 Jahre bestehen, wenn es sie denn noch gäbe. Der promovierte Altgermanist, der sich mit historischen Gegebenheiten bestens auskennt, machte also einen Vorschlag: 2026 wird gefeiert! Und zwar in allen Ortsteilen mehr oder weniger. Je nachdem wie es deren Kraft und organisatorischer Schwung erlaubt.