„So viel Geld von Sponsoren zu bekommen, ist vollkommen illusorisch“: Barbyer Bürgermeister zum Fest 800 Jahre Grafschaft

Ansichtsexemplare von Gedenkmedaillen wurden im Rathaus gezeigt. Derzeit ist der Bürgermeister auf Achse, um Sponsoren für „echtes Geld“ zu finden.

Barby. - Ohne den aktuellen Einheitsgemeinde-Bürgermeister Jörn Weinert wäre vermutlich kaum jemand auf das Jubiläum gestoßen: Die Grafschaft Barby würde im kommenden Jahr 800 Jahre bestehen, wenn es sie denn noch gäbe. Der promovierte Altgermanist, der sich mit historischen Gegebenheiten bestens auskennt, machte also einen Vorschlag: 2026 wird gefeiert! Und zwar in allen Ortsteilen mehr oder weniger. Je nachdem wie es deren Kraft und organisatorischer Schwung erlaubt.