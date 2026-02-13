Derzeit erfolgt eine monatliche Umfrage bei den „Solequell“-Kunden in Bad Salzelmen: Was kann verbessert werden?

Solepark Bad Salzelmen hat ein Ohr für Bade- und Saunagäste

Das „Solequell“ in Bad Salzelmen ist nicht nur in der kalten Jahreszeit sehr beliebt. Auch im Somer kommen Badegäste.

Bad Salzelmen. - Der Solepark Bad Salzelmen führt im „Solequell“ eine Kundenbefragung durch. Darüber informierte die Leiterin des Eigenbetriebes, Sibylle Schulz, im Gespräch mit der Volksstimme. „Es geht um Kundenbindung. Wir möchten wissen, was unseren Gästen gefällt und was nicht“, erklärt die Leiterin.