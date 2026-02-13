Meinung sagen Solepark Bad Salzelmen hat ein Ohr für Bade- und Saunagäste
Derzeit erfolgt eine monatliche Umfrage bei den „Solequell“-Kunden in Bad Salzelmen: Was kann verbessert werden?
13.02.2026, 10:54
Bad Salzelmen. - Der Solepark Bad Salzelmen führt im „Solequell“ eine Kundenbefragung durch. Darüber informierte die Leiterin des Eigenbetriebes, Sibylle Schulz, im Gespräch mit der Volksstimme. „Es geht um Kundenbindung. Wir möchten wissen, was unseren Gästen gefällt und was nicht“, erklärt die Leiterin.