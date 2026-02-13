Das Ameos Klinikum in Halberstadt hat unruhige Zeiten hinter sich. Trotzdem bekräftigt die Geschäftsleitung den Plan, Zentralkrankenhaus für den Harz zu werden. So will die neue Krankenhausdirektorin Carina Krammer das schaffen und für Stabilität im Haus an der Gleimstraße sorgen.

Ameos bekräftigt Anspruch, Zentralkrankenhaus zu werden - und macht Mitwerbern ein Angebot

Ameos setzt im Krankenhaus in Halberstadt neue Schwerpunkte und bietet andern Häusern die Zusammenarbeit an.

Halberstadt. - Seit dem 1. Januar ist Carina Krammer die neue Leiterin im Ameos-Krankenhaus in Halberstadt. Nach unruhigen Zeiten will sie das Haus zurück in ruhiges Fahrwasser bringen. Zusammen mit Regionalgeschäftsführer Arist Hartjes hat die 28-jährige ein großes Ziel – das heißt „Zentralkrankenhaus für den Landkreis Harz“.