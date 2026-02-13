Die Bundesstraße 79 bei Halberstadt muss nach einem Auffahrunfall erneut gesperrt werden. Was zu der zweiten Kollision binnen weniger Stunden führte.

Zweiter Unfall in wenigen Stunden auf B79 bei Halberstadt: Drei Schwerverletzte und Vollsperrung

Nach einem schweren Autounfall auf der Bundesstraße 79 nahe Halberstadt wurden alle Beteiligten in ein Krankenhaus eingeliefert.

Halberstadt/Harsleben. - Die B79 östlich von Halberstadt musste nur wenige Stunden nach einem Unfall am Donnerstagmorgen, 12. Februar, erneut gesperrt werden. Bei der zweiten Kollision wurden drei Auto-Insassen schwer verletzt.