weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halberstadt
    4. >

  4. Kollision im Landkreis Harz: Zweiter Unfall in wenigen Stunden auf B79 bei Halberstadt: Drei Schwerverletzte und Vollsperrung

Kollision im Landkreis Harz Zweiter Unfall in wenigen Stunden auf B79 bei Halberstadt: Drei Schwerverletzte und Vollsperrung

Die Bundesstraße 79 bei Halberstadt muss nach einem Auffahrunfall erneut gesperrt werden. Was zu der zweiten Kollision binnen weniger Stunden führte.

Von Holger Manigk 13.02.2026, 11:03
Nach einem schweren Autounfall auf der Bundesstraße 79 nahe Halberstadt wurden alle Beteiligten in ein Krankenhaus eingeliefert.
Nach einem schweren Autounfall auf der Bundesstraße 79 nahe Halberstadt wurden alle Beteiligten in ein Krankenhaus eingeliefert. Symbolfoto: picture alliance / dpa

Halberstadt/Harsleben. - Die B79 östlich von Halberstadt musste nur wenige Stunden nach einem Unfall am Donnerstagmorgen, 12. Februar, erneut gesperrt werden. Bei der zweiten Kollision wurden drei Auto-Insassen schwer verletzt.