Das Lichterfest ist längst eine Tradition, die das Gebiet rund um das Gradierwerk in Bad Salzelmen zum Besuchermagneten werden lässt.

Bad Salzelmen l Nachdem zahlreiche blühende Krokusse den Kurpark bereits in strahlendes Blau gehüllt und dadurch vom Frühling gekündet haben, ist es auch wieder an der Zeit, für eine „Erleuchtung“ der besonderen Art. Am 30. April steht mit dem bereits 22. Lichterfest die erste große Open-Air-Veranstaltung des Jahres im Kurpark von Bad Salzelmen an. „Dieses Jahr stehen alle untere Veranstaltungen unter einem besonderen Zeichen, denn der Solepark wird 20 Jahre alt“, kündigt Sibylle Schulz, Chefin des städtischen Eigenbetriebs, an.

Wie kann es dennoch sein, dass bei 20 Jahren Solepark bereits das 22. Lichterfest stattfindet? „Schon bevor es den Solepark gab, wurde das Lichterfest vom städtischen Eigenbetrieb Kur veranstaltet“, weiß Solepark-Sprecherin Linda Pickert.

Der Veranstaltungsplan

Die wichtigsten Punkte, auf die sich Besucher beim diesjährigen Lichterfest, das wieder von den Schönebecker Stadtwerken präsentiert wird, freuen können, haben die Solepark-Mitarbeiter zusammengefasst.

Bilder So schön kann es beim Lichterfest sein. Archivfoto: Elisa Sowieja



Die Partyband „Let’s Dance“ soll in diesem Jahr für ausgelassene Stimmung sorgen. „Ob moderne Volksmusik, Schlager, Country, Rock ‘n Roll, Neue Deutsche Welle, Rock, Pop oder Hits aus den aktuellen Charts – gespielt wird alles, was tanzbar ist“, so Sprecherin Linda Pickert. Auch können die Gäste sich wieder durch die Schlemmermeile probieren. Hier soll es laut Veranstalter ein vielseitiges Angebot an Getränken und Speisen geben.

Angebot für Kinder

Neben dem bunten Showprogramm auf der Bühne wollen die Veranstalter auch in diesem Jahr für leuchtende Kinderaugen sorgen. Und zwar, wenn die kleinen Gäste um 19.30 Uhr mit ihrer mitgebrachten Laterne auf Entdeckungsreise durch den Kurpark gehen. „Treffpunkt wird hier der Pavillon kurz vor der Kurpark-Bühne sein“, so Sibylle Schulz. Dort wird eine Gästeführerin des Soleparks die Kinder dann erwarten.

Das große Feuerwerk

Aufgrund einer EU-Verordnung wird das Feuerwerk bereits um 22 Uhr gezündet. „Doch damit wird das Lichterfest auf keinen Fall auch schon um 22 Uhr vorbei sein“, so Linda Pickert. Wie gewohnt gebe es Tanz und gastronomische Versorgung noch bis 24 Uhr.

Beginn der Freiluftsaison

Das Lichterfest soll Besucher auf die anstehende Freiluchtsaison einstimmen und diese einläuten. „In diesem Jahr werden wir uns die ein oder andere besondere Veranstaltung im Rahmen des 20-jährigen Jubiläums einfallen lassen“, kündigt Sibylle Schulz an.

Noch bevor die Freiluftsaison beginnt, können sich Besucher vor Ostern wieder gratis Sole aus dem Kunstpark abholen, um Soleier selbstzumachen. Die Zeiten: 11. und 12. April: 10 bis 17 Uhr; 13. und 14. April: 14 bis 17 Uhr und 16. bis 18.04. von 10 bis 17 Uhr. Behältnisse für die Sole sind mitzubringen.