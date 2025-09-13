Der Solepark in Schönebeck hat im vergangenen Jahr nicht alles Geld verbraucht. Rund 49.000 Euro sollen in die Sanierung in dieses Jahr fließen. Was geplant ist?

Sorge um den Schönebecker Solepark: Wie viel darf er kosten?

Der Solepark mit seinen Einrichtungen bleibt ein Zuschussgeschäft.

Bad Salzelmen. - Sorgen um die Zukunft des Soleparks macht sich Stadtrat Mark Kowolik (Bürger für Schönebeck). Er merkte in der jüngsten Stadtratssitzung die jährlich steigenden Zuschüsse für den städtischen Eigenbetrieb an, die sich derzeit auf 2,8 Millionen Euro belaufen und stellte die sicherlich rhetorisch gemeinte Frage: „Wie lange soll das noch so weitergehen?“