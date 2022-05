SPD Bördeland nominiert ihren Kandidaten

Die SPD Bördeland hat am Mittwochabend ihren Kandiaten für die Bürgermeisterwahl gewählt. Das Ergbenis war eindeutig.

Im April wird in Bördeland ein neuer Bürgermeister gewählt. Jetzt hat die SPD ihren Kandidaten aufgestellt.

Eickendorf (ok) - Die SPD hat am Mittwochabend die Weichen für die Bürgermeisterwahl Bördeland gestellt. Sie nominierte Marco Schmoldt als Kandidaten. Dazu trafen sich am Abend die Mitglieder des Ortsverbandes Bördeland.