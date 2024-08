In Biere findet am Montag ein Spendenlauf statt. Das geplante Programm und wie man spenden kann.

Wohltätigkeit in Biere

In Biere im Bördeland findet am Montag ein Spendenlauf statt. Wofür laufen die Kinder und wie kann geholfen werden?

Biere. - Am Montag ist es soweit: Im Bierer Park findet der Kita-Spendenlauf „Kinder laufen, Biere hilft!“ statt, organisiert vom Förderverein Biere und der Gemeinde Bördeland. Die Veranstaltung beginnt um 8.30 Uhr und dient der Modernisierung von zwei Spielplätzen in Biere: neben der Kita sowie in der Blumenstraße.

Der Park ist für den Lauf in zwei Bereiche unterteilt: Auf der linken Seite befindet sich die Laufstrecke für die Drei- bis Vierjährigen, während die rechte Seite für Fünf- bis Sechsjährigen vorgesehen ist. Kinder unter drei Jahren dürfen nicht teilnehmen, aber sie können zuschauen. Für alle Altersgruppen gibt es Getränkestationen in der Nähe der Strecken und einen Toilettenwagen auf dem Parkgelände. Zudem steht ein großes Zelt mit Kaffee, Kaltgetränken, Kuchen und Obst bereit.

Ab 8.30 Uhr beginnen die Besucher mit einem Frühstück im Park, gefolgt vom Training der Kinder. Der Spendenlauf startet um 9.15 Uhr und endet um 10.15 Uhr. Kinder im Alter von drei bis vier Jahren absolvieren eine 15 Meter lange Strecke in Form eines „Holen & Bringens“, während die Fünf- und Sechsjährigen eine 60 Meter lange Runde laufen. Vor dem Lauf gibts ein Aufwärmprogramm. Abschließend erhalten alle Kinder eine Teilnahmeurkunde und jede Kita erhält eine Kiste mit Preisen. Die Einnahmen aus dem Spendenlauf werden am Montag bekanntgegeben. Der Online-Spendenzeitraum wurde zudem bis zum 22. August verlängert.

Informationen sowie Spendenmöglichkeiten finden Sie hier.

Man darf gespannt sein, ob genügend Gelder zur Sanierung der Spielplätze zusammenkommen.