Sportvereine trainieren endlich wieder

Die ersten Vereine in Bördeland haben ihren Trainingsbetrieb aufgrund der sinkenden Inzidenz wieder aufgenommen. Die aktuellen Regelungen gestatten organisierten Sport drinnen und draußen – unter bestimmten Bedingungen.

Eggersdorf - Die Sportler vom TSV Blau-Weiss 49 Eggersdorf machten den Anfang nach der langen Corona-Pause. Der Verein nahm den Trainingsbetrieb gleich am letzten Donnerstag wieder auf.

„Die Euphorie ist hoch“, sagt der Vereinsvorsitzende Sebastian David. Die Spielfreude der Eggersdorfer geht von jung bis alt. „Gestern bei den Herren waren wir zwölf Mann! Aber heute merke ich es in den Knochen“, gesteht David. Als Mannschaftssportler sei die Motivation, allein Sport zu machen, nicht sehr hoch.

Seit Donnerstag ist die Bundes-Notbremse außer Kraft gesetzt und das Landesrecht findet wieder Anwendung. Das bedeutet mit der neuen Verordnung, dass aufgrund der sinkenden Inzidenz zahlreiche Bereiche gelockert wurden – darunter auch der Sportbetrieb in Bördeland.

Endlich wieder normal

„Das Fußballtraining geht wieder normal“, verkündet Ordnungsamtsleiter Andreas Pluntke. Die Gemeinde brachte an den Sportstätten Schreiben mit den Regeln an. Einige Einschränkungen gibt es aber doch noch, ist darauf zu lesen: Organisierter Sport darf nur auf Sportplätzen mit höchstens 25 Personen inklusive Trainer stattfinden. Bedingung ist auch, dass der Trainer einen negativen Test nachweisen kann. Der Eggersdorfer Verein hält deshalb Schnelltests am Sportplatz bereit.

In geschlossenen Räumen dürfen Gruppen von höchstens zehn Personen plus Trainer trainieren und das auch nur kontaktfrei. Hier benötigen alle Teilnehmenden, also auch die Sportler, ein negatives Testergebnis. Alternativ sind immer auch Nachweise der Genesung von einer Covid-19-Erkrankung oder einer Impfung möglich.

Kontrolle durch Stichproben

Wettkampfbetrieb findet weiterhin nicht statt, Zuschauer sind auch nicht zugelassen. Laut Pluntke sind die jetzigen Regeln immerhin schon ein Fortschritt, denn bisher waren die Sportstätten gänzlich gesperrt. Nur vor der Einführung der Bundes-Notbremse war es kurz möglich, mit fünf Personen draußen zu trainieren. Bei einer bleibenden Inzidenz unter 50 werden im organisierten Sport auch Zuschauer zugelassen – 100 im Freien und 50 in geschlossenen Räumen.

Die Einhaltung der Regeln kann nun stichprobenartig vom Ordnungsamt der Gemeinde kontrolliert werden. Dafür sei aber vorwiegend der Landkreis zuständig, sagt Pluntke.

Die Kinder der Eggersdorfer F-Jugend sind am Donnerstagnachmittag sichtlich begeistert davon, dass sie wieder spielen dürfen. Ihr Trainer Christopher Müller sagt: „Die Kinder wollen spielen, den Ball treten, sich messen!“ Und auch er steigt mit seinem Trainerkollegen Michael Kuhne später mit ins Spiel ein.