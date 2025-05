Startschuss für neues Angebot: Am Freibad in Calbe gibt es jetzt eine Außengastronomie

Calbe/VS - Mit dem Start in die Freibadsaison beginnt auch für den Kioskbetreiber Stephan Lähne eine anstrengende Zeit. Wie das Bad muss der Einzelhändler, der den Kiosk im Bad betreibt, die Betreuung über mehrere Monate an sieben Tagen in der Woche absichern.