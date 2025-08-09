weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Große Party geplant: Stefanie Hertel kommt nach Schönebeck zum Bierer-Berg-Fest

Stadtwerke Schönebeck und andere Sponsoren sorgen dafür, dass das Bierer-Berg-Fest ohne Eintritt stattfinden kann. Zwei Tage Party für Klein und Groß sind garantiert. Und die Stars kommen auch.

Von Olaf Koch und Evgeniia Lipich 09.08.2025, 12:07
Der Countdown läuft: Constanze Pohlan (von links), Stadtwerke-Geschäftsführerin Julia Teige und Oberbürgermeister Bert Knoblauch freuen sich auf das 33. Bierer-Berg-Fest nächstes Wochenende.
Schönebeck. - Der Bierer Berg verwandelt sich am Sonnabend und Sonntag, 16. und 17. August, wieder in eine bunte und musikalische Pilgerstätte: Das 33. Bierer-Berg-Fest lockt mit einem abwechslungsreichen Programm für Jung und Alt. Wer sind die Stargäste in diesem Jahr?