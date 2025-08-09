Große Party geplant Stefanie Hertel kommt nach Schönebeck zum Bierer-Berg-Fest
Stadtwerke Schönebeck und andere Sponsoren sorgen dafür, dass das Bierer-Berg-Fest ohne Eintritt stattfinden kann. Zwei Tage Party für Klein und Groß sind garantiert. Und die Stars kommen auch.
09.08.2025, 12:07
Schönebeck. - Der Bierer Berg verwandelt sich am Sonnabend und Sonntag, 16. und 17. August, wieder in eine bunte und musikalische Pilgerstätte: Das 33. Bierer-Berg-Fest lockt mit einem abwechslungsreichen Programm für Jung und Alt. Wer sind die Stargäste in diesem Jahr?