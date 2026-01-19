Die Umsatz- beziehungsweise Mehrwertsteuer in der Gastronomie ist von 19 auf sieben Prozent gesunken. Wird sich das beim Essengehen in Schönebecker Restaurants bemerkbar machen?

Die Umsatzsteuer in der Gastronomie ist zum Jahrenswechsel gesunken. Auf der anderen Seite ist der Einkauf von Lebensmitteln teurer geworden, betonen Harvinder Kaur und Ravinger Singh von „Curry & Grill“ in Schönebeck.

Schönebeck. - Mit dem Beginn des neuen Jahres sind auch verschiedene neue Regelungen in Kraft getreten. So ist zum 1. Januar die Umsatzsteuer für Speisen in der Gastronomie von 19 auf sieben Prozent reduziert worden. Das soll nach den Plänen der Bundesregierung die Gastronomiebranche stärken. Natürlich greift die Steuersenkung auch für Restaurants in Schönebeck – wird Essengehen für die Kundschaft damit günstiger?