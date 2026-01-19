Restaurants Steuersenkung für Gastro-Branche: Wird Essengehen in Schönebeck jetzt günstiger?
Die Umsatz- beziehungsweise Mehrwertsteuer in der Gastronomie ist von 19 auf sieben Prozent gesunken. Wird sich das beim Essengehen in Schönebecker Restaurants bemerkbar machen?
19.01.2026, 16:30
Schönebeck. - Mit dem Beginn des neuen Jahres sind auch verschiedene neue Regelungen in Kraft getreten. So ist zum 1. Januar die Umsatzsteuer für Speisen in der Gastronomie von 19 auf sieben Prozent reduziert worden. Das soll nach den Plänen der Bundesregierung die Gastronomiebranche stärken. Natürlich greift die Steuersenkung auch für Restaurants in Schönebeck – wird Essengehen für die Kundschaft damit günstiger?