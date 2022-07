Störche: Schaffen es Jungtiere in Schönebeck durch Dürre und Futtermangel?

In Magdeburg sind alle Jungstörche infolge der Trockenheit verendet. Die Lage ist prekär. Wie kommt der Nachwuchs der Störche in Schönebeck klar?

In Magdeburg hat dieses Jahr kein Storchennachwuchs überlebet. Aufgrund der Trockenheit fehlt das Futter. Wie ist die Lage der Tiere in Schönebeck und der Region?

Schönebeck/Magdeburg - Die Situation für den Nachwuchs der Störche in der Region ist prekär. Infolge der Trockenheit finden die Zugvögel kaum Futter, um ihre Jungtiere zu versorgen. Hat Wolfgang Grönwald vor zehn Jahren noch rund 50 der Vögel pro Jahr beringt, so sind es im Altkreis Schönebeck in diesem Jahr nur 36, teilt der ehrenamtliche Beringer mit. Von den 20 Nestern in der Region seien nur elf besetzt. Noch gravierender ist die Lage in Magdeburg.