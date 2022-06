Schönebeck: Störche mit Schwierigkeiten bei der Futtersuche

Schönebeck/Plötzky - Wenn sich in der Region jemand mit Störchen auskennt, dann ist das Wolfgang Grönwald. Schon seit fast 50 Jahren engagiert er sich ehrenamtlich in Magdeburg und dem Altkreis Schönebeck, indem er den Nachwuchs der Zugvögel beringt und sie somit gewissermaßen registriert. Doch die Lage ist derzeit alles andere als rosig für die Jungtiere. „Vor etwa zehn Jahren habe ich so etwa 50 Störche in der Region beringt. Doch es werden weniger. Ich gehe von rund 35 Tieren dieses Jahr aus“, sagt Grönwald.