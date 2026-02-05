Zwischen der Ortsfeuerwehr Pretzien/Plötzky und der Stadtverwaltung scheint es Kommunikationsprobleme zu geben. Sind die Kameraden nicht wichtig genug?

Einheitliche Darstellung nach außen sieht anders aus. Die Feuewehrleute kritisieren fehlende Uniformen. Jeder zieht an, was er gerade hat.

Pretzien/Plötzky. - Die Kameraden der Ortsfeuerwehr Pretzien/Plötzky sind unzufrieden. Auf der Jahreshauptversammlung am vergangenen Freitag machte in ihrem Namen Wehrleiter Michael Vorwerk dem Unmut Luft. Es gehe unter anderem um eine mangelhafte Kommunikation mit der Amtsleitung und über ungleiche Einsatzbekleidung. Die Stadtverwaltung reagiert nun auf die harsche Kritik.