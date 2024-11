Biere. - Durch den Ort ziehen sich an mehreren Stellen Graffitti-Schriftzüge. Deshalb wird derzeit wegen Sachbeschädigung ermittelt. Besonders betroffen ist der Supermarkt am Brausewinkel. Die Filialinhaberin Sarah Achtenicht entdeckte am 12. November Schmierereien an der Einkaufswagenbox und erstattete Anzeige. Ein Video des Supermarktparkplatzes dokumentiert die Tat durch drei unbekannte Personen am Vorabend gegen 21:15 Uhr. So war zu sehen, dass drei Personen die die Einkaufswagenbox mit Graffitis in schwarzer, silberner und grüner Farbe beschmierten. Die Reinigungskosten belaufen sich laut der Inhaberin auf rund 1.000 Euro.

