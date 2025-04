Nach Ostern sollen die Bauarbeiten zwischen „Froschvilla“ und Einmündung Gethsemanestraße in Barby beginnen. Wann der zweite Teil an die Reihe kommt, steht noch nicht fest.

Barby. - Was lange währt ... Nach Ostern soll Baubeginn zur Teilsanierung der Bahnhofstraße sein. Die Anlieger sollen in den nächsten Tagen darüber informiert werden, wie weit die Beeinträchtigungen reichen. Die Bahnhofstraße in Barby ist kein Projekt der Hochwasserschadensbeseitigung, obwohl in vielen Grundstücken rechts und links im August 2013 das Wasser stand. Die Stadt muss dafür ins pauschale Investitionssäckel greifen und bekommt einen Zuschuss aus dem „Mehrbelastungsausgleich“ des Landes.