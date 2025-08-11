weather heiter
  4. Tempolimit auf Brücke in Schönebeck: Raser sorgen für Ärger

Verkehr und Sicherheit Schönebeck: Aggressive Fahrmanöver und Tempoverstöße auf Thälmann-Brücke

Auf der Ernst-Thälmann-Brücke in Schönebeck gilt seit Ende 2024 Tempo 30. Daran hält sich aber längst nicht jeder. Im städtischen Bürgermelder wird gar von aggressiven Überholmanövern gesprochen.

Von Paul Schulz Aktualisiert: 11.08.2025, 09:35
Auf der Ernst-Thälmann-Brücke in Schönebeck gilt seit Ende 2024 Tempo 30. Jedoch komme es auf der Brücke zu teils aggressiven Überholmanövern. Foto: Margit Schlegel

Schönebeck. - Um die sanierungsbedürftige Ernst-Thälmann-Brücke in Schönebeck zu schonen, ist Ende 2024 das Maximaltempo auf 30 Stundenkilometer herabgesetzt worden. Aber wie das eben mit Geschwindigkeitsbegrenzungen ist – nicht jeder hält sie  ein. Im städtischen Bürgermelder berichtet ein Einwohner von rücksichtslosem Fahrverhalten und aggressiven Überholmanövern auf der Brücke.