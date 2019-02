Der kleine Knut ist an seinen Hinterbeinen gelähmt. Jetzt braucht der Tierschutzverein Geld für einen Hunderolli. Foto: Tierschutzverein

Rüde Knut (10) wohnt in einer Pflegestelle in Eickendorf und ist an seinen Hinterbeinen gelähmt. Er braucht einen Hunderolli.

Schönebeck/Eickendorf l Ob es ein Unfall war oder ein Schlaganfall, das kann Christine Strempel, 1. Vorsitzende des Tierschutzvereins Salzlandkreis, nicht genau sagen. „Vielleicht wurde er von einem Auto angefahren“, nennt sie den Grund seiner Lähmung an den Hinterbeinen. Der zehnjährige Rüde Knut wird von ihr und den Menschen der Pflegestelle in Eickendorf, wo der Hund betreut wird, als sehr „lebensfrohes, verspieltes Tier“ wahrgenommen. Doch seine Behinderung steht Knut oft im Weg. „Wenn er mit den anderen drei Hunden der Pflegestelle spielen möchte, kommt er aufgrund seiner Lähmung nicht immer mit“, berichtet Christine Strempel. „Sehr gerne würde Knut mit seinem Rudel toben und spazieren gehen“, sagt die Tierschützerin. Das Geld fehlt Für den Tierschutzverein ist einschläfern keine Lösung. „Dafür ist Knut zu aufgeweckt – und er kann mit seinen zehn Jahren ja noch viele Jahre leben“, so Christine Strempel. Deshalb haben sich die Tierschützer umgehört – und suchen jetzt nach einem Hunderolli, der seine Hinterbeine trägt. Eine Firma, die ihn für Knut bauen würde, gibt es schon. „Jedoch brauchen wir für die Anfertigung etwa 400 Euro“, so Christine Strempel. Geld, das die Tierschützer ohne Hilfe nicht aufbringen können. Hundeliebhaber gesucht Deshalb sucht der Tierschutzverein Salzlandkreis jetzt nach besonders hundelieben Menschen, die Geld für einen Hunderollstuhl spenden möchten – oder eventuell sogar daran interessiert wären, eine Patenschaft für den Hund mit Behinderung zu übernehmen. „Wer ihn persönlich kennenlernen möchte, kann dies ebenfalls tun und ihn in seiner Pflegestelle besuchen“, so Christine Strempel. Sie findet es toll, dass es inzwischen auch für Tiere eine Möglichkeit gibt, trotz Behinderung noch ein erfülltes Leben führen zu können. Nicht viel Glück „Knut hatte bisher nicht viel Glück in seinem Leben“, sagt Christine Strempel. Mit seiner Pflegestelle habe er endlich einen Ort gefunden, an dem er richtig angekommen ist. „Jetzt brauchen wir für ihn nur noch den Rolli, damit er nach Herzenslust mit seinen Kumpels toben kann“, so die Tierschützerin. Wer für Knut Geld spenden möchte, kann dies über das Spendenkonto des Tierschutzvereins Salzlandkreis tun. Salzlandsparkasse; IBAN : DE06 800 555 000 201 005 956; BIC: NOLADE21SES. Bei Fragen ist der Verein unter Telefon (0176) 41 50 66 99 erreichbar.

