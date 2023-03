Haustiere Tiervermittlung: Woran die Entwickler der FindUs-App aus Schönebeck gerade arbeiten

Hunde, Katzen und Co. aus Tierheimen mit neuen Besitzern zusammenbringen – das ist das Ziel der FindUs-App, die in Schönebeck entwickelt wurde. Einer Dating-App nicht unähnlich, können die Nutzer durch die Tierprofile swipen und so möglicherweise den passenden Vierbeiner finden.