Nicht alle neuen Bäume der Lindenstraße in Bad Salzelmen sind angewachsen. Was die Stadt nun dazu sagt.

Bad Salzelmen. - „Neugepflanzte Bäume in der Schönebecker Lindenstraße werden schon wieder welk“, titelte die Volksstimme in der Ausgabe am 19. Juni. Eine Anwohnerin der Straße berichtete, dass 28 der neu gepflanzten Bäume in der Lindenstraße nicht ausreichend gegossen wurden. Das Resultat war sichtbar.