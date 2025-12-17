weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Schönebeck
    4. >

  4. Weihnachtlichkeit: Trockenangeln im Advent: Wie Barbyer Sven Franke seine Angelrute zweckentfremdete, um eine zehn Meter hohe Fichte zu schmücken

Weihnachtlichkeit Trockenangeln im Advent: Wie Barbyer Sven Franke seine Angelrute zweckentfremdete, um eine zehn Meter hohe Fichte zu schmücken

Die Hansastraße wird von Jahr zu Jahr immer mehr das Epizentrum der Barbyer Weihnachtlichkeit. Was die Anwohner mittlerweile vor Herausforderungen stellt: Wie befestigt man beispielsweise Lichterketten an einer haushohen Fichte?

Von Thomas Linßner 17.12.2025, 10:30
Zum ersten Mal schweben auch Herrnhutersterne über der Barbyer Hansastraße. Das kommt, weil sich die gegenüberliegenden Nachbarn einigig sind und von Haus zu Haus ein Seil spannen.
Zum ersten Mal schweben auch Herrnhutersterne über der Barbyer Hansastraße. Das kommt, weil sich die gegenüberliegenden Nachbarn einigig sind und von Haus zu Haus ein Seil spannen. Foto: Thomas Linßner

Barby. - In der Barbyer Hansastraße geschehen zuweilen seltsame Dinge. Zum Beispiel, wenn zwei erwachsene Männer mit der Angel auf dem Trockenen fischen.