Weihnachtlichkeit Trockenangeln im Advent: Wie Barbyer Sven Franke seine Angelrute zweckentfremdete, um eine zehn Meter hohe Fichte zu schmücken
Die Hansastraße wird von Jahr zu Jahr immer mehr das Epizentrum der Barbyer Weihnachtlichkeit. Was die Anwohner mittlerweile vor Herausforderungen stellt: Wie befestigt man beispielsweise Lichterketten an einer haushohen Fichte?
17.12.2025, 10:30
Barby. - In der Barbyer Hansastraße geschehen zuweilen seltsame Dinge. Zum Beispiel, wenn zwei erwachsene Männer mit der Angel auf dem Trockenen fischen.