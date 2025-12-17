Weihnachtlichkeit Trockenangeln im Advent: Wie Barbyer Sven Franke seine Angelrute zweckentfremdete, um eine zehn Meter hohe Fichte zu schmücken

Die Hansastraße wird von Jahr zu Jahr immer mehr das Epizentrum der Barbyer Weihnachtlichkeit. Was die Anwohner mittlerweile vor Herausforderungen stellt: Wie befestigt man beispielsweise Lichterketten an einer haushohen Fichte?