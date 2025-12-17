weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Genthin
    4. >

  4. Straßenschäden sorgen für Diskussionen: Autofahrer und Anwohner ärgern sich: Schlaglöcher sorgen für Aufregung in Genthin

Straßenschäden sorgen für Diskussionen Autofahrer und Anwohner ärgern sich: Schlaglöcher sorgen für Aufregung in Genthin

Schlaglöcher, ausgewaschene Wege und unebene Fahrbahnen sorgen für Ärger bei Anliegern. Das plant die Stadt.

Von Mike Fleske 17.12.2025, 11:30
In der Anliegerstraße Birkheide in Genthin füllen sich die Schlaglöcher mit Wasser. Bei Frost gefrieren die Stellen.
In der Anliegerstraße Birkheide in Genthin füllen sich die Schlaglöcher mit Wasser. Bei Frost gefrieren die Stellen. Foto: Mike Fleske

Genthin - In Genthin mehren sich Beschwerden über schlechte Straßenverhältnisse. Vor allem ausgewaschene Fahrbahnen und tiefe Schlaglöcher sorgen für Verdruss bei Anwohnern und Verkehrsteilnehmern. Die Stadtverwaltung räumt die Probleme ein, macht jedoch deutlich, dass sie nicht an allen Stellen sofort handeln kann.