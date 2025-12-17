Schlaglöcher, ausgewaschene Wege und unebene Fahrbahnen sorgen für Ärger bei Anliegern. Das plant die Stadt.

Autofahrer und Anwohner ärgern sich: Schlaglöcher sorgen für Aufregung in Genthin

In der Anliegerstraße Birkheide in Genthin füllen sich die Schlaglöcher mit Wasser. Bei Frost gefrieren die Stellen.

Genthin - In Genthin mehren sich Beschwerden über schlechte Straßenverhältnisse. Vor allem ausgewaschene Fahrbahnen und tiefe Schlaglöcher sorgen für Verdruss bei Anwohnern und Verkehrsteilnehmern. Die Stadtverwaltung räumt die Probleme ein, macht jedoch deutlich, dass sie nicht an allen Stellen sofort handeln kann.