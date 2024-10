Das Oktoberfest in der Hegersporthalle war auch in diesem Jahr wieder sehr gut besucht. Der Landrat höchstpersönlich eröffnete das große Herbstfest mit dem traditionellen Fassbieranstich.

Oktoberfest in Calbe

Calbe. - Bei der Neuauflage des Oktoberfestes am Sonnabend in der Hegersporthalle wollten rund 500 Bürger mitfeiern. Die Veranstaltung kam erneut gut bei den Einwohnern der Saalestadt an.