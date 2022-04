Umwelt: Wie Muscheln im Salzlandkreis von invasiven Muscheln verdrängt werden

So sieht es aus, wenn sich eine invasive Dreikantmuschel an eine heimische Malermuschel geheftet hat. Die invasive Dreikantmuschel nimmt anderen heimischen Muschelarten den Lebensraum.

Schönebeck/Staßfurt - Was haben Waschbär, amerikanischer Kamberkrebs, Riesenbärenklau und Dreikantmuscheln gemeinsam? Sie alle sind im Salzlandkreis zu finden und zählen zu den sogenannten invasiven Arten. Bei invasiven Arten handelt es sich um solche, die nicht heimisch – also eingeschleppt – sind. Und viele der invasiven Arten bedrohen heimische Arten. So auch die Dreikantmuschel als eine von mehreren als invasiv eingestuften Muschelarten.