Unangemeldete Corona-Demos im Salzland - und dann?

Eigentlich hätten unangemeldete Demonstrationen im Salzlandkreis aufgelöst werden können. Doch in Schönebeck zogen am Montagabend über 100 Menschen durch die Friedrichstraße, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Warum Landrat Bauer und Polizei unangemeldete Demonstrationen und Spaziergänge nicht auflösten.

Die Polizei sicherte den unangemeldeten Demonstrationszug. Offiziell, so bestätigte ein Teilnehmer, gingen die Menschen auf die Straße, um spazieren zu gehen. Zu Zwischenfällen oder einem Polizeieingriff kam es nicht.

Schönebeck (vs/mz) - Da war ganz schön was los. Am Montag zogen wie in den Wochen zuvor etliche Menschen vom Marktplatz aus entlang der Friedrichstraße. Die Demonstration wurde nicht angemeldet und hätte eigentlich aufgelöst werden können. Doch die Polizei schritt nicht ein. Das hat Gründe.