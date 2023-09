Auf der Landesstraßen zwischen Barby und Pömmelte sind ein Motorradfahrer und ein Auto zusammengestoßen. Dabei ist der Motorradfahrer auf die Straße aufgeschlagen und am Unfallort verstorben. Die Straße zwischen Barby und Pömmelte war für mehrere Stunden gesperrt.

Barby/Hohenwarsleben - Am Donnerstagabend ereignete sich auf der Landstraße 51 zwischen Barby und Pömmelte ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 48-jähriger Mann an der Unfallstelle verstarb. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 44-jähriger Mitsubishi-Fahrer aus dem Salzlandkreis die L 51 aus Barby kommend in Fahrtrichtung Pömmelte. Auf Höhe des dortigen Beach-Centers (Pömmelte Straße 44), beabsichtigte er nach links abzubiegen.