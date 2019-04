In Calbe ist ein Mann unter Einfluss von Alkohol mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren und hat sich schwer verletzt. Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In Calbe hat ein Mann unter Einfluss von Alkohol einen Unfall verursacht. Er fuhr mit dem Auto gegen einen Baum und verletzte sich schwer.

Calbe (dt) l Bei einem Verkehrsunfall in Calbe ist am Sonntagabend ein Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der 38-Jährige mit seinem Auto auf der Hospitalstraße in Richtung Tankstelle unterwegs als er laut Augenzeugenberichten nach einem kurzen Rechtsdrall nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum fuhr.

Ein Atmealkoholtest ergab einen Wert von 1,98 Promille. Der Mann musste im Rettunsgwagen behandelt werden, der Führerschein wurde ihm abgenommen. Zudem wird gegen den 38-Jährigen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.