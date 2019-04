In Elbenau ist ein Autofahrer mit eiem Autoreifen zusammengestoßen. Symbolfoto: Anja Guse

Ein Unbekannter hat einen Autoreifen in Elbenau verloren. Ein nachfolgendes Fahrzeur wurde beschädigt.

Elbenau (ok) l Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort: Am Donnerstagabend um 17.25 Uhr führte ein auf der Fahrbahn liegendes Rad zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge auch die Feuerwehr zum Einsatz kam. Der Fahrzeugführer eines Audis hatte das auf der Fahrbahn der Elebenauer Straße liegende Rad zu spät bemerkt und überfahren. Dabei wurde das Auto beschädigt.

Zur Beseitigung der auslaufenden Flüssigkeiten wurde die Feuerwehr Elbenau eingesetzt. Wer das Rad verloren hat, ist derzeit noch unklar. Vermutlich hatte der Eigentümer mehrere Räder verladen und eines der Räder verloren. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Eigentümer des Rades. Hinweise unter (03471) 37 90.