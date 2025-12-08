Sie passt nicht so recht ins Bild: Die Zuwegung zum Salzelmener Kurpark. Im Stadtrat wurde erklärt, warum die Strecke derzeit asphaltiert ist.

Unschön aber erforderlich: Warum der Weg in den Kurpark asphaltiert wurde

Eigentlich ist der Eingang zum Kurpark in Bad Salzelmen nicht asphaltiert, doch es gibt einen guten Grund, warum er es aktuell ist.

Schönebeck/Bad Salzelmen. - Als in der jüngsten Stadtratssitzung der Wirtschaftsplan des städtischen Soleparks auf der Tagesordnung stand, meldete sich Linken-Stadtrat Roland Claus mit einer Frage zu Wort. Dabei ging es jedoch nicht um den Wirtschaftsplan, sondern um einen ästethischen Aspekt im Zusammenhang mit dem Solepark. „Warum ist der Zugang zum Kurpark, von der Eggersdorfer Straße kommend, jetzt asphaltiert? Das passt doch überhaupt nicht dazu“, sagte Roland Claus.