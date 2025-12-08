Das Sondervermögen des Bundes für die Kommunen weckt viele Begehrlichkeiten. In Halberstadt sollen die Einwohner über die Verwendung eines Teils des Stadtgeldes entscheiden.

Millionen Euro für Halberstadt: So können Bürger mitentscheiden

Mehr als 17 Millionen Euro soll Halberstadt aus dem Sondervermögen des Bundes für Investitionen vor Ort bekommen.

Halberstadt. - Immer wieder fragen sich Halberstädter: Wie wird die Stadt das Geld aus dem Sondervermögen für Kommunen ausgeben, das der Bund bereitstellt? Oberbürgermeister Daniel Szarata (CDU) verspricht für einen Teil des Geldes Bürgerbeteiligung.