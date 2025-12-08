Sondervermögen des Bundes Millionen Euro für Halberstadt: So können Bürger mitentscheiden
Das Sondervermögen des Bundes für die Kommunen weckt viele Begehrlichkeiten. In Halberstadt sollen die Einwohner über die Verwendung eines Teils des Stadtgeldes entscheiden.
Aktualisiert: 08.12.2025, 16:31
Halberstadt. - Immer wieder fragen sich Halberstädter: Wie wird die Stadt das Geld aus dem Sondervermögen für Kommunen ausgeben, das der Bund bereitstellt? Oberbürgermeister Daniel Szarata (CDU) verspricht für einen Teil des Geldes Bürgerbeteiligung.