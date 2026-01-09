Wintertief „Elli“ zog am Freitag auch über Schönebeck und sorgte beim städtischen Bauhof und seinem Winterdienst für Hochbetrieb. Die Volksstimme war in einem Räumfahrzeug dabei.

Die Mitarbeiter des städtischen Bauhofes hatte einiges an Schnee in Schönebeck wegzuschieben.

Schönebeck. - Es knirscht und die Fahrerkabine wackelt. Je nach Straßenbelag verändert sich die Geräuschkulisse. Doch Christian Volkmann hat alles im Blick und Griff. Er sitzt am Steuer eines großen Räumfahrzeugs und fährt durch Schönebeck.