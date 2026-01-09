EIL:
Wintereinbruch im Salzlandkreis Unterwegs in Schönebeck für freie Straßen
Wintertief „Elli“ zog am Freitag auch über Schönebeck und sorgte beim städtischen Bauhof und seinem Winterdienst für Hochbetrieb. Die Volksstimme war in einem Räumfahrzeug dabei.
Schönebeck. - Es knirscht und die Fahrerkabine wackelt. Je nach Straßenbelag verändert sich die Geräuschkulisse. Doch Christian Volkmann hat alles im Blick und Griff. Er sitzt am Steuer eines großen Räumfahrzeugs und fährt durch Schönebeck.