  4. Wintereinbruch im Salzlandkreis: Unterwegs in Schönebeck für freie Straßen

Wintereinbruch im Salzlandkreis Unterwegs in Schönebeck für freie Straßen

Wintertief „Elli“ zog am Freitag auch über Schönebeck und sorgte beim städtischen Bauhof und seinem Winterdienst für Hochbetrieb. Die Volksstimme war in einem Räumfahrzeug dabei.

Von Stefan Demps 09.01.2026, 18:04
Die Mitarbeiter des städtischen Bauhofes hatte einiges an Schnee in Schönebeck wegzuschieben.
Schönebeck. - Es knirscht und die Fahrerkabine wackelt. Je nach Straßenbelag verändert sich die Geräuschkulisse. Doch Christian Volkmann hat alles im Blick und Griff. Er sitzt am Steuer eines großen Räumfahrzeugs und fährt durch Schönebeck.