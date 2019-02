2019 veranstaltet der Verein Radfreizeit, Radsportgeschichte und Friedensfahrt in Kleinmühlingen viele Feste rund um die Friedensfahrt.

Julia Puder ist seit Oktober 2018 Volontärin bei der Volksstimme. Davor hat sie Amerikanistik an der Universität Leipzig studiert und ein Auslandsjahr in den USA verbracht. Während des Studiums arbeitete sie für Leipzig Fernsehen. julia.puder@volksstimme.de ›

Kleinmühlingen l Schon der zweite Termin im neuen Jahr hat sich für die Radsportfreunde aus Kleinmühlingen gelohnt. Mit einem Informationsstand waren sie beim Berliner Sechstagerennen vertreten und informierten die interessierten Zuschauer über die Arbeit des Vereins und des Museums. Eine aufmerksame Zuschauerin erzählte den Radsportfreunden dort von einem Schild, dass sie bei ihrem Vater gefunden hatte.

Es stellte sich heraus, dass es sich um ein Friedensfahrt-Schild handelte. Kurzerhand beschloss Horst Schäfer, Leiter des Friedensfahrtmuseums, dieses auf dem Rückweg von Berlin persönlich abzuholen. Nun befindet sich die Reliquie als Dauerleihgabe in der Ausstellung des Museums. „Wir freuen uns immer wieder darüber, wenn wir Leute bei solchen Veranstaltungen für die Friedensfahrt interessieren können“, erzählt Schäfer.

Auch eine Silbermedaille von Olaf Ludwig aus dem Jahre 1988 schmückt jetzt die Vitrinen des Museums. Außerdem kann für kurze Zeit ein tschechisches Trikot besichtigt werden, bevor es zu einem Radsportfreund in Italien geschickt wird.

Bilder Das Radsportmuseum „Course de la Paix“ in Kleinmühlingen beteilgt sich am Programm „Salzländer Kulturstempel“. Foto: Julia Puder



5. Salzlandradeltag führt nach Wolmirsleben

Ein besonderer Höhepunkt im Kalender der Radsportfreunde ist der 5. Salzlandradeltag am Sonntag, 5. Mai. Die Sternfahrten sollen in diesem Jahr nach Wolmirsleben führen. Am 26. Mai wird der Verein am Umzug zum Rosenfest in Bernburg teilnehmen. Der 30. Mai steht im Friedensfahrtmuseum unter dem Motto „Wir feiern die Friedensfahrt“.

Anlässlich ihrer Jubiläen werden alle Sieger der Friedensfahrten von 1959, 1969, 1979, 1989 und 1999 nach Kleinmühlingen zu einem großen Fest eingeladen. Außerdem sind alle Rennfahrer und Radsportfreunde willkommen. Bereits zugesagt haben bekannte Größen des Radsports wie Gustav-Adolf Schur und Olaf Ludwig.

„Durch solche Aktionen finden die Rennfahrer von damals wieder Beachtung und Anerkennung“, freut sich Horst Schäfer auf die Zusammenkunft der Radsportfreunde. Mehrere Hundert Besucher versammeln sich dann, wie zum 70. Jubiläum der Friedensfahrt im vergangenen Jahr, vor dem Museum.

Kleine Friedensfahrt in Schönebeck

Im Anschluss wird am Sonnabend, 1. Juni, eine kleine Friedensfahrt in Schönebeck stattfinden. Rund 15 kleine Friedensfahrten organisiert der Verein über das Jahr verteilt. „Die Veranstaltungen sollen dabei helfen, dass Erwachsene die Kinder über die Friedensfahrt und ihre damalige Bedeutung aufklären“, so Horst Schäfer. Auch beim Sachsen-Anhalt-Tag in Quedlinburg am 2. Juni beteiligt sich der Verein am Umzug.

„Wichtig ist es auch die Kontakte, die man geknüpft hat, zu halten und zu pflegen“, erklärt Schäfer. Deshalb besuchen die Vereinsmitglieder regelmäßig Radsportfreunde in den Niederlanden und Tschechien, wo dann auch kleine Friedensfahrten und Junioren-Friedensfahrten veranstaltet werden.

Insgesamt zählt der Verein 85 Mitglieder, die in der ganzen Welt verstreut sind. Außerdem wird er tatkräftig von den Bewohnern in Kleinmühlingen und der Gemeinde Bördeland unterstützt.

Abgeschlossen wird das Jahr dann am 6. Dezember beim Adventskaffeetrinken im Museum in Kleinmühlingen.