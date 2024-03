Die Stadtverwaltung Calbe prüft die Ausschilderung in der Innenstadt. Soll an dem verkehrsberuhigten Bereich in der Bernburger Straße etwas geändert werden?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Calbe. - Sollte die Innenstadt in Zukunft anders ausgeschildert werden wie bislang? Von der Neustadt bis zum Wassertor und der Bernburger sowie einem Teil der Schloßstraße herrscht ein verkehrsberuhigter Bereich. Die Ausschilderung mit dem Verkehrszeichen 325 ist jedem bekannt, der einen Führerschein gemacht hat. Hier gilt Schrittgeschwindigkeit. In der Praxis sieht dies in der Saalestadt öfter mal anders aus, wie auch Überwachungen des fließenden Verkehrs der Polizei in der jüngeren Vergangenheit gezeigt haben.