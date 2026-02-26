Sanierung Vier Wochen Sperrung im Zentrum von Calbe
Der Abwasserzweckverband will den Mischwasserkanal unter Schloßstraße reinigen und setzt dafür schwere Technik ein. Tagsüber in der Woche bleibt die Straße deshalb für den Durchgangsverkehr gesperrt.
26.02.2026, 08:00
Calbe. - Aufgrund dringend erforderlicher Kanalreinigungs- und Sanierungsarbeiten des Abwasserzweckverbandes (AZV) Saalemündung kommt es im gesamten Monat März zu einer Vollsperrung im Stadtzentrum der Saalestadt. Das teilte die Stadtverwaltung jetzt mit.