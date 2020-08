Ein bereits unter Quarantäne stehender Urlauber aus Bosnien ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Bernburg (vs) l Neuer Corona-Fall im Salzlandkreis: ein Bosnien-Urlauber ist positiv auf Covid-19 getestet worden. Das teilt die Verwaltung des Landkreises am Montag mit. Demnach ist der Mann, der bereits nach der Rückkehr aus seinem Heimaturluab unter Quarantäne stand, der insgesamt 82. bestätigte Fall im Salzlandkreis.

75 Personen im Salzlandkreis gelten als genesen, eine Person ist im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. 45 Personen befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne.

Nach aktuellem Stand gab es die bislang meisten Infizierten in Schönebeck (23), gefolgt von Aschersleben (19) und Bernburg (10). Aktuell gibt es Angaben des Salzlandkreises nach noch in Aschersleben vier, in Nienburg und in Staßfurt jeweils eine infizierte Person.