Über 250 Personen werden auf das Coronavirus getestet, nachdem es einen positiven Covid-19-Fall in einer Schönebecker Klinik gab.

Paul Schulz Paul Schulz arbeitet seit Oktober 2019 als Redakteur bei der Schönebecker Volksstimme. Vorher hat er in den Redaktionen in Burg, Zerbst und Schönebeck volontiert. Bevor er bei der Volksstimme angefangen hat, schloss er ein Journalismus-Studium an der Fachhochschule Magdeburg-Stendal ab. Paul.Schulz@volksstimme.de ›

Schönebeck l Nachdem am Mittwoch eine Patientin der Reha-Klinik und der Inneren Klinik in Bad Salzelmen positiv auf Covid-19 getestet wurde, schließen sich zahlreiche weitere Tests an. „Ein Großteil der Mitarbeiter in den beiden Kliniken wurde bereits zu Corona-Tests geschickt. Diese werden aktuell im Ameos-Labor ausgewertet. Die Ergebnisse werden am Freitag erwartet“, informierte Kreissprecher Marko Jeschor Donnerstagnachmittag.

Doch natürlich werden nicht nur die Mitarbeiter getestet. Auch die Patienten, die auf der gleichen Station behandelt worden sind beziehungsweise im gleichen Zimmer wie die bestätigte Corona-Patientin lagen, werden auf das Virus untersucht.

Vorsorgliche Tests

Darüber hinaus hat das Gesundheitsamt vorsorglich auch die Sanitäter testen lassen und in häusliche Quarantäne geschickt, die den Krankentransport bei der Verlegung der Patientin von der Reha-Klinik Waldburg-Zeil in die Innere Klinik von Ameos in Schönebeck durchgeführt haben. Auch sämtliche Mitarbeiter der Rettungswache in Schönebeck wurden vorsorglich getestet, teilt Jeschor mit. In Summe handelt es sich um mehr als 250 Corona-Tests.

Die Covid-19-Patientin stammt aus Magdeburg, wie der Salzlandkreis bereits am Mittwoch mitteilte. Sie wurde am 10. Juni in die Rehabilitationsklinik Waldburg-Zeil in Bad Salzelmen aufgenommen. Allerdings musste sie drei Tage später aufgrund von gesundheitlichen Problemen in die Innere Klinik des Ameos-Klinikums in Bad Salzelmen verlegt werden. Anschließend sollte die Frau am Mittwoch wieder in die Reha-Klinik zurückverlegt werden. Deshalb erfolgte am Dienstag der obligatorische Test auf Covid-19 – ein Standard-Procedere derzeit. Das Ergebnis lag am Mittwoch vor: Die Frau ist mit dem Coronavirus infiziert.

Die Folge: Der Gesundheitsfachdienst des Salzlandkreises und das Ameos-Klinikum ergreifen augenblicklich Sicherheitsvorkehrungen. So wurde die Station M3 geschlossen. Insgesamt sechs Personen, darunter andere Patienten und Kontaktpersonen, wurden isoliert. Ein vorläufiger Aufnahmestopp für die Innere Klinik des Ameos-Klinikums Schönebeck-Bad Salzelmen sowie die Rehabilitationsklinik Waldburg-Zeil in Bad Salzelmen wurde verhängt. Auch Besuche sind derzeit untersagt.

Zu erwähnen ist, dass die Magdeburgerin keine verdächtigen Symptom wie Reizhusten oder andere krankheitstypische Anzeichen vorwies, sagt Lutz Möller, Krankenhausdirektor des Ameos-Klinikums Schönebeck. Erst durch den obligatorischen Test bei der Verlegung konnte das Virus festgestellt werden. Und obgleich die Frau altersbedingt zur Risikogruppe gehört, gehe es ihr den Umständen entsprechend gut, teilt der Sprecher des Salzlandkreises mit. Die Frau befindet sich ebenfalls noch in Isolation.

Warten auf Testergebnisse

Wie es in den Kliniken in Bad Salzelmen nun weitergeht, ist noch unklar. Fest steht jedoch, dass die ergriffenen Maßnahmen – also Besuchs-, Aufnahme- und Entlassungsstopp – so lange aufrecht erhalten werden, bis die Testergebnisse vorliegen. Davon, wie diese ausfallen, werden anschließend weitere Entscheidungen abhängig gemacht, teilt Marko Jeschor mit.